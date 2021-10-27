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Giriş Tarihi: 27.10.2021 21:24 Son Güncelleme: 27.10.2021 21:25

30 yıllık meclis cinayetindeki sır çözüldü

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
30 yıllık meclis cinayetindeki sır çözüldü

Dönemin SHP Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu 1991 yılında Mustafa Güngör’ün milletvekili lojmanlarındaki evinde öldürülmesi olayının faili Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahsın, 37 yıl kesinleşmiş hapsinin bulunduğu bildirildi.

SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu 21 yaşındaki Mustafa Güngör, 24 Haziran 1991'de milletvekili lojmanlarında 6. sokak 23 numaralı villada, kız arkadaşı tarafından ölü bulunmuştu. Ateşli silah yarası, kesikler ve boğulma izi bulunmasına rağmen Güngör'ün nasıl ve neden öldürüldüğüne ilişkin iddialar aydınlatılamamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıldır açık olan dosyada, zaman zaman soruşturmaya gelen ihbar mektupları doğrultusunda yeniden başlamıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Başsavcılık, TBMM'de 2005'te kurulan komisyonda ortaya konulan bulguları da araştırdı ancak bir sonuç elde edilemedi. Dosyanın zamanaşımına girmesine 2 gün kala Sakarya L Tipi Cezaevi'nde bulunan Abdullah Gökalp isimli hükümlün Adalet Başmüfettişi ve savcılığa ihbar mektubu göndermişti. Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirlenen A.G., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mustafa Güngör

A.G.'nin 'Silahlı Yağma' suçundan toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu da tespit edildi. A.G., tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

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30 yıllık meclis cinayetindeki sır çözüldü
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