30 yıllık meclis cinayetindeki sır çözüldü

SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu 21 yaşındaki Mustafa Güngör, 24 Haziran 1991'de milletvekili lojmanlarında 6. sokak 23 numaralı villada, kız arkadaşı tarafından ölü bulunmuştu. Ateşli silah yarası, kesikler ve boğulma izi bulunmasına rağmen Güngör'ün nasıl ve neden öldürüldüğüne ilişkin iddialar aydınlatılamamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıldır açık olan dosyada, zaman zaman soruşturmaya gelen ihbar mektupları doğrultusunda yeniden başlamıştı.