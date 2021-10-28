30 yıllık Meclis cinayetinin faili yakalandı

ANKARA
'DA, 1991 yılında, dönemin SHP
Milletvekili Erol Güngör
'ün oğlu yılında Mustafa Güngör'ün milletvekili lojmanlarındaki evinde öldürülmesi olayının faili A.G., Sakarya
'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahsın, 37 yıl kesinleşmiş hapsinin bulunduğu bildirildi. 21 yaşındaki Mustafa Güngör, 24 Haziran 1991'de milletvekili lojmanlarında 6. sokak 23 numaralı villada, kız arkadaşı tarafından ölü bulunmuştu. Ateşli silah yarası, kesikler ve boğulma izi bulunmasına rağmen Güngör'ün öldürülmesine ilişkin iddialar aydınlatılamamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıldır açık olan dosyada, zaman zaman soruşturmaya gelen ihbar mektupları doğrultusunda yeniden başlamıştı.