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Giriş Tarihi: 28.10.2021

30 yıllık Meclis cinayetinin faili yakalandı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
30 yıllık Meclis cinayetinin faili yakalandı
ANKARA'DA, 1991 yılında, dönemin SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu yılında Mustafa Güngör'ün milletvekili lojmanlarındaki evinde öldürülmesi olayının faili A.G., Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahsın, 37 yıl kesinleşmiş hapsinin bulunduğu bildirildi. 21 yaşındaki Mustafa Güngör, 24 Haziran 1991'de milletvekili lojmanlarında 6. sokak 23 numaralı villada, kız arkadaşı tarafından ölü bulunmuştu. Ateşli silah yarası, kesikler ve boğulma izi bulunmasına rağmen Güngör'ün öldürülmesine ilişkin iddialar aydınlatılamamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıldır açık olan dosyada, zaman zaman soruşturmaya gelen ihbar mektupları doğrultusunda yeniden başlamıştı.
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30 yıllık Meclis cinayetinin faili yakalandı
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