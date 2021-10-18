30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor

Sivas'ın kent merkezindeki atölyesinde saz üreten 51 yaşındaki İsa Demirkoparan, "Başka hiçbir mesleğe yönelmedim babam öğretti ben oğullarıma öğreterek devam ettirdim. İşimi severek yapıyorum. Zaten bu meslek gönül işiyle yapılır, sevmeyen yapamaz katlanamaz. Severek yaptığın zaman meyvelerini alıyorsun." dedi.

YAPIYOR AMA ÇALAMIYOR

Küçük yaşlardan itibaren bu işi yapsam da bir türlü çalamadığını belirten Demirkoparan, "Öğrenmek için kurs yardımı aldım ama parmaklarımdan dolayı, aşırı zanaat yaptığımız için ellerimde uyuşma meydana geldi sinir sıkışması yaşıyorum bu nedenle artık istesem de çalamam." ifadelerini kullandı.

ÇIRAK USTAYI GEÇTİ

İsa Demirkoparan'ın yanında çalışan oğlu Osman Demirkoparan (23) ise; "Dededen toruna uzanan üç nesildir, bu unutulmaya yüz tutmuş mesleğin içerisinde olmaktan gurur duyuyorum. Yeni nesil, teknolojiye bağımlı halde. Fakat ben bu meslekle yoğruldum, zanaatın yanında sanatı da öğrendim. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ne olursa olsun herkesin bir meslek öğrenerek kolunda altın bilezik edinmesi gerekir." şeklinde konuştu.

"EMEK LAZIM, SEVGİ BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Eskiye oranla gençlikte artık bu işe heves olmadığını dile getiren İsa Demirkoparan, "Çok isterim gençlerin bunu öğrenmesini, el becerisi kazanması ama artık istek yok. Yeni Aşık Veysellerin çıkması için öğrenmeleri, meslek edinmeleri lazım. Gençlerin talep etmesi lazım. Bu iş sevmeyle alakalı, benim iki tane evladım var. Ben ikisine de bu sevgiyi aşıladım şimdi benimle beraberler. Emek lazım, sevmek bambaşka bir şey. Çocuklara ilk başta ağacı tanıtacaksın dokuları öğreteceksin ki ısınsınlar." açıklamasında bulundu.

"FARKINDALIK YARATIYORUM"

Demirkoparan, farklı tona ve görüntüye olan farklı bir saz elde etmek amacıyla gitardan esinlenerek bir bağlama yaptığını ve 'Gisaz' adını verdiğini anlattı. Kendi üretimi olan 'Gisaz'ın patentini alan Demirkoparan, "Gisaz'a şehir dışından çok rağbet gösteriliyor. Üretimi yaklaşık bir ay kadar sürüyor. Fiyatları ise talep edilen malzemenin kalitesine göre değişkenlik gösteriyor." dedi.