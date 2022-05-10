300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, önceki gece saat 00.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 300 bin lira değerinde tekstil malzemesinin çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki kişinin, söz konusu iş yerinin merdiven boşluğunda bulunan tekstil malzemeleri ile dolu iki çuvalı çalarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Çok kısa süre içerisinde kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu İ.E. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen İ.E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. F.D. ise serbest bırakıldı.