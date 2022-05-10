Haberler Yaşam Haberleri 300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 10.5.2022 13:02

300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da bir iş yerinden 300 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalan iki kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok kısa sürede yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, önceki gece saat 00.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 300 bin lira değerinde tekstil malzemesinin çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki kişinin, söz konusu iş yerinin merdiven boşluğunda bulunan tekstil malzemeleri ile dolu iki çuvalı çalarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Çok kısa süre içerisinde kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu İ.E. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen İ.E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. F.D. ise serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Survivor gibi parti! Elenen gidiyor
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı: Yüzde 120'nin üzerine çıktı
Fenerbahçe’miz neden kapatıldı?
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: İşte 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyasının detayları
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
ARKADAŞINA GÖNDER
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA