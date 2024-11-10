300 madalyalı 78’lik delikanlı

Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası yetkin inşaat mühendisi Yaşar Dadak'ın hayatı 2013 yılında değişti. O dönem 106 kilo olan Dadak, merdivenleri çıkmakta bile zorluk çekiyordu. Dadak'a hiper tansiyon, kolesterol ve şeker başlangıcı olduğu, bundan sonraki hayatında hep ilaç kullanması gerektiğini söylendi. İlaç kullanmayı kabullenemeyen Dadak, bir arkadaşının önerisi ile yürüyüş yapmaya başladı. Dadak'ın hayatı bundan sonra tamamen değişti. Kendisini durduramayan Dadak, hem sabah hem akşam kilometrelerce koşmaya devam etti. Dadak ilk başarısını 2017 yılında masterlar maraton yarışında elde etti. Daha sonra yurtiçi ve yurtdışında ülkemizi temsil eden Yaşar Dadak, kariyerinde 300'den fazla madalya kazandı.