300 milyonluk vurgun yapan ‘Tosuncuklar’ trafik magandası çıktı

Samsun'da özel bir şirketin satış bölümünde çalışan Ersin Pelit ile o dönem Konya'da yaşayan ve Amerika'da yazılım işi yapan kardeşi Erdem Pelit'in, kurdukları saadet zinciri ile Konya ve Samsun'da çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü. İddiaya göre ikili, yurt dışında borsalarda yazılım yaptıklarını söyleyerek ikna ettikleri birçok vatandaştan, kolay yoldan para kazandırma vaadiyle para topladı. Yaklaşık bir yıl boyunca sisteme katılanlara düzenli olarak kar payı veren ikili, yaklaşık 300 milyon lirayla kayıplara karıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda Erdem ve Ersin Pelit kardeşler ile akrabalarının da yer aldığı 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TOSUNCUKLAR TRAFİK MAGANDASI ÇIKTI

Türkiye'nin yeni 'Tosuncuklar' olarak konuştuğu Erdem ve Ersin Pelit kardeşlerin Nisan 2022 de Konya'da bir trafik kavgasına karıştıkları ortaya çıktı. Trafikte makas atarak ilerleyen magandalar, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durdurdukları bir otomobile tekme ve tokatla saldırıp zarar verdi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen polis, Erdem ve Ersin Pelit ile yanlarında bulunan Ahmet K. ve Muhammet Ali O'yu gözaltına aldı. 4 şüpheli 'Trafiği tehlikeye düşürmek' maddesi gereğince emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Tosuncuklar ve arkadaşları tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

'SERBEST MESLEK YAPIYORUZ, GELİRİMİZ 10-15 BİN TL'

Tosuncuklar ifadelerinde serbest meslekle uğraştıklarını aylık gelirlerinin ise 10-15 bin TL olduğunu söyledikleri öğrenildi. Çok pişman olduklarını belirten Tosuncuklar zarar verdikleri aracın masrafını fazlasıyla karşıladı. Tosuncuklar kırdıkları bir silecek için 25 bin TL ödedikleri ileri sürüldü. Zararın karşılanması üzerine yürütülen soruşturma da takipsizlik kararı verildiği belirtildi.