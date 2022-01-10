300 şehit ve Gazi yakını 'Eren' filmini izledi! "Terör seviciler de izlesin"



ŞEHİT AİLELERİMİZ GEÇMİŞİ YÂD ETTİ

TÜGŞAV Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, filmde geçen operasyon sahnelerini çok gerçekçi bulduğunu söyledi. Aylar, şehit yakınlarının filmi izlerken gözyaşları döktüğünü anlatarak, "Şehit ailelerimiz geçmişi yâd etti. Askerlerimizin eşleri, çocukları babalarıyla birlikte şehit olmadan önceki anlarını hatırladılar. Onun hüznünü yaşadılar. Bugün aramızda hayatında ilk kez sinemaya gelen şehit yakını ve gazilerimiz var. Hainler tarafından katledilen aziz şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat komutanımızın hikâyesinin anlatıldığı bu özel filmi şehit ve Gazi yakınlarımızla birlikte izlemek bizim için şereftir. Ülkemiz için bedel ödeyen aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz biz bir aileyiz. Ben de her vatan evladı gibi 'İyi ki varsın Eren' diyorum" ifadelerini kullandı.



TERÖR SEVİCİLER DE İZLESİN

Eren Bülbül'ün bir kahraman olduğunu söyleyen Aylar filmde Eren Bülbül'le beraber Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık hikâyesini de gördüklerini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ve bu gibi vizyona giren filmleri terör ve teröre yandaşlık yapan partilerle beraber yürüyen siyasetçilere, bürokratlara tavsiye ediyoruz. Eren Bülbül'ler bitmeyecektir. Bu ülkede kahramanlar bitmeyecektir."