300 şehit ve Gazi yakını 'Eren' filmini izledi! "Terör seviciler de izlesin"

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 11 Ağustos 2017'de şehit edilen kahramanlar Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' isimli film şehit yakınları ve gaziler tarafından büyük beğeni aldı. Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı Eren filmi önceki gün Ankara'da bir AVM'de 300 şehit ve gazi yakınana özel gösterime sunuldu. Programa MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Altındağ İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Gören ve TÜGŞAV üyeleri katıldı.
FİLMDEN ALINMASI GEREKEN DERSLER VAR
Film hakkında değerlendirmede bulunan MHP'li Kılavuz, filmi çok etkileyici bulduğunu ve izlerken gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti. Filmin Eren Bülbül'ün hayatını gerçekçi bir şekilde aktardığını söyleyen Kılavuz, filmden alınması gereken dersler olduğunu aktararak, "Zamanında Çanakkale'de cepheye giden 15'liler gibi vatan ve millet adına büyük sorumluluk üstleniyor" diye konuştu. Kılavuz bu tür gerçek kahramanlık hikayelerini yansıtan sinema filmleri, tiyatro ve yapımların çoğalması gerektiğini ifade etti.
ŞEHİT AİLELERİMİZ GEÇMİŞİ YÂD ETTİ
TÜGŞAV Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, filmde geçen operasyon sahnelerini çok gerçekçi bulduğunu söyledi. Aylar, şehit yakınlarının filmi izlerken gözyaşları döktüğünü anlatarak, "Şehit ailelerimiz geçmişi yâd etti. Askerlerimizin eşleri, çocukları babalarıyla birlikte şehit olmadan önceki anlarını hatırladılar. Onun hüznünü yaşadılar. Bugün aramızda hayatında ilk kez sinemaya gelen şehit yakını ve gazilerimiz var. Hainler tarafından katledilen aziz şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat komutanımızın hikâyesinin anlatıldığı bu özel filmi şehit ve Gazi yakınlarımızla birlikte izlemek bizim için şereftir. Ülkemiz için bedel ödeyen aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz biz bir aileyiz. Ben de her vatan evladı gibi 'İyi ki varsın Eren' diyorum" ifadelerini kullandı.
TERÖR SEVİCİLER DE İZLESİN
Eren Bülbül'ün bir kahraman olduğunu söyleyen Aylar filmde Eren Bülbül'le beraber Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık hikâyesini de gördüklerini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu ve bu gibi vizyona giren filmleri terör ve teröre yandaşlık yapan partilerle beraber yürüyen siyasetçilere, bürokratlara tavsiye ediyoruz. Eren Bülbül'ler bitmeyecektir. Bu ülkede kahramanlar bitmeyecektir."
ANILARIM CANLANDI
Hakkari'de terör saldırısında yaralanan ve yürüme yetisini kaybeden Gazi Mehmet Eğin de filmi izlerken duygulandığını belirtti. Özellikle Hakkari sahnelerinde geçmişe gittiğini belirten Gazi Eğin, "Filmi izlerken anlatılmaz duyular yaşadım. Sanki Hakkari'ye yeniden gitmiş gibi oldum. Anılarım canlandı. Hakkari'de bombalı saldırıda yaralanıp Gazi olmuştum vatanım için yine çağırsalar bu sefer şehit olurum" diye konuştu.
BU FİLMİ HER VATAN EVLADI İZLEMELİ
Filmi çok beğendiğini ve etkilendiğini belirten Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, kahraman Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatını herkesin tanımasını gerektiğini söyledi. Özellikle öğrencilerin bu filmi izlemeleri gerektiğini belirten Kaymakam Yıldız, "Bu anlamlı filmi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte izlemek çok özeldi. İki kahraman şehidimizin hayatını konu alan film çok etkileyiciydi. Bu filmi her vatan evladı izlemeli. Ayrıca bu film ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimiz tarafından izlenmesi gerekiyor. Şehitliğin ne demek olduğunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Aziz şehitlerimizin emaneti aileleri ve gazilerimizle birlikte bu filmi birlikte izlememize vesile olan TÜGŞAV'a teşekkür ediyorum. Bu vesile ile ben de bir kez daha 'İyi ki varsın Eren' demek istiyorum" dedi.