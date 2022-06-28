303 egzotik hayvanla yakalanmışlardı... Adliyeye sevk edildiler

PİYASA DEĞERİ İKİ MİLYON 739 BİN LİRA…

Operasyonda 52 farklı tür Papağan, Kara Akbaba, dört Tavus Kuşu, 25 Türk Kanaryası, 84 Boz Alamacek, 55 Himalaya Sakası, Kızıl Şahin, yedi Boğa Yılanı, 24 Leopar Gecko, Iguanalar, 16 Makak ve Resius, 10 Sakallı Ejder, iki Su Semenderi, Sincap, 18 Toy Poddle ve Pomerian Cinsi Köpek, dört Scothish British cinsi kedinin de aralarında olduğu 303 adet egzotik, tropikal ve yabani hayvan ele geçirildi. Piyasa değerleri toplamda iki milyon 739 bin 375 lira olan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.