303 egzotik hayvanla yakalanmışlardı... Adliyeye sevk edildiler

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul merkezli 14 ilde 62 adrese eş zamanlı olarak "Hayvan Kaçakçılığı" baskını yapıldı. "Egzotik Hayvan ve Yabani Hayvan Kaçakçılığı" yapıldığı saptanan adreslerde söz konusu suçlara karışan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun İstanbul ayağında; Beykoz İlçesi'nde kurulmuş olan ve hayvanların satışa sunulduğu izinsiz yasa dışı bir Hayvanat Bahçesi'ne de baskın yapıldı. Uluslararası CITES Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde kaçak yollardan elde edildikleri ve yasa dışı yollardan satışa çıkarıldıkları tespit edilen çok sayıda hayvan ve hayvan yumurtası ele geçirilerek koruma altına alındı. İstanbul Beykoz'daki yasa dışı Hayvanat Bahçesi'nde yabani ve egzotik hayvanları satışa çıkartan 11 kişi de gözaltına alındı.
PİYASA DEĞERİ İKİ MİLYON 739 BİN LİRA…
Operasyonda 52 farklı tür Papağan, Kara Akbaba, dört Tavus Kuşu, 25 Türk Kanaryası, 84 Boz Alamacek, 55 Himalaya Sakası, Kızıl Şahin, yedi Boğa Yılanı, 24 Leopar Gecko, Iguanalar, 16 Makak ve Resius, 10 Sakallı Ejder, iki Su Semenderi, Sincap, 18 Toy Poddle ve Pomerian Cinsi Köpek, dört Scothish British cinsi kedinin de aralarında olduğu 303 adet egzotik, tropikal ve yabani hayvan ele geçirildi. Piyasa değerleri toplamda iki milyon 739 bin 375 lira olan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Türkiye genelinde yapılmış olan en geniş kapsamlı "Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu" olarak tarihe geçtiği vurgulanan operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapılan 62 kişiden 51'i ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde baskın düzenlenen yasa dışı Hayvanat Bahçesi'nde gözaltına alınan 11 şebeke üyesi ise yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dokuz kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.