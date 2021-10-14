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Giriş Tarihi: 14.10.2021

31 bin 248 yeni vaka, 236 vefat

31 bin 248 yeni vaka, 236 vefat
Türkiye'de dün 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı. 236 kişi yaşamını yitirirken, 30 bin 331 kişi iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88.09 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı. ANKARA

"VAKALARIN YÜZDE 40'I 23 YAŞ ALTI"
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Koca özetle şu mesajları verdi: "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin TURKOVAC aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Yerli aşımıza destek verin."

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31 bin 248 yeni vaka, 236 vefat
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