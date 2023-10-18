Haberler Yaşam Haberleri 31 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: 208 gözaltı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:13

31 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: 208 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde suçlarından aranan şüphelilere yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Narkogüç Operasyonunda 208 kişi gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
31 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: 208 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri 31 ilde eş zamanlı olarak "Narkogüç Operasyonu" gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GENELİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel, 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda; 208 şüpheli gözaltına alınırken 247,5 kg skank, 6,5 kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca ve 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlenmelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde paylaşımda bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması geldi: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
ABD Başkanı Biden İsrail’in kanlı elini sıkmak için koştu! Gazze katliamının sabahında yüzler gülüyor!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!
Bölgede olan bitenin arka planı
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
31 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: 208 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA