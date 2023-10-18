31 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: 208 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri 31 ilde eş zamanlı olarak "Narkogüç Operasyonu" gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GENELİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel, 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda; 208 şüpheli gözaltına alınırken 247,5 kg skank, 6,5 kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca ve 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlenmelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde paylaşımda bulundu.