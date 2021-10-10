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Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:46 Son Güncelleme: 10.10.2021 10:58

3.1 milyonluk soygun yaptılar: 2 günde yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3.1 milyonluk soygun yaptılar: 2 günde yakalandılar

İstanbul Esenyurt’ta bir teknoloji mağazasına kepenklerini zorla kırarak giren ve içeriden 3 milyon 100 bin liralık malzeme çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve 18 adet suç kaydı olan şüpheli Mazlum Y. ile 3 adet suç kayd olan Aziz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan bir teknoloji mağazasının deposuna gelen hırsızlar öğlen vakti zorla açtıkları kepenklerden içeri girdiler. Hırsızlar yaklaşık 3.1 milyon liralık teknolojik eşyayı alıp kaçtılar. İş yeri sahibinin durumu öğrenmesi üzerine polisler hemen harekete geçti.

Kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro ekipleri önce hırsızların kimliklerini tespit etti. Ardından adresleri tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu iki hırsız Mazlum Y. (22) ve Aziz Ç. (24) yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3.1 milyonluk soygun yaptılar: 2 günde yakalandılar
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