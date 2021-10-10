3.1 milyonluk soygun yaptılar: 2 günde yakalandılar

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan bir teknoloji mağazasının deposuna gelen hırsızlar öğlen vakti zorla açtıkları kepenklerden içeri girdiler. Hırsızlar yaklaşık 3.1 milyon liralık teknolojik eşyayı alıp kaçtılar. İş yeri sahibinin durumu öğrenmesi üzerine polisler hemen harekete geçti.

Kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro ekipleri önce hırsızların kimliklerini tespit etti. Ardından adresleri tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu iki hırsız Mazlum Y. (22) ve Aziz Ç. (24) yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.