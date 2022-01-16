Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.