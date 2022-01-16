Haberler Yaşam Haberleri 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?
Giriş Tarihi: 16.1.2022 22:35 Son Güncelleme: 16.1.2022 22:35

31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

31 Ocak 1968’de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

A- Kanal
B- Seyirciler
C- Ekran (CEVAP)
D- Deneme

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31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?
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