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Giriş Tarihi: 28.5.2023 14:21 Son Güncelleme: 28.5.2023 15:38

31 yıl önce iki kolunu da kaybetmişti... Bugün her şeye rağmen oy kullandı

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu 31 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur (44), oyunu oğlunun yardımıyla kullanıp, zarfı sandığa ağzı ile attı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
31 yıl önce iki kolunu da kaybetmişti... Bugün her şeye rağmen oy kullandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 307 sandıkta toplam 101 bin 601 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandığa gitti. Her iki kolunu da elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde oy kullanmaya eşi, oğlu ve kızı ile geldi.

OĞLU YARDIM ETTİ

Bülent Bodur, oğlunun yardımı ile oyunu kullandı. Ardından oy zarfını ise sandığa ağzı ile attı. Bülent Bodur, "1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri yaşamaya devam ediyorum. Yurttaş olarak bu seçimde de vatandaşlık görevimi yerine getirmeni mutluluğunu yaşıyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Demokrasi ne güzel bir şey" diye konuştu.

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31 yıl önce iki kolunu da kaybetmişti... Bugün her şeye rağmen oy kullandı
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