32 bin 389 yeni vaka, 174 vefat

Türkiye'de dün 360 bin 353 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı. 174 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 57 bin 894 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.98 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 972 bin 393 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'dan korunmak için maskenin risk durumunda kullanılması gerektiğini bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka" ifadesini kullandı.