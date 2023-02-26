32 bin güvenlik birimi sahaya indi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde halihazırdaki genel

asayiş düzeninin devamı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının 16 bin 255 jandarma ve 726 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 32 bin 783 personel ve 369 dedektör köpeği ile 10 bin noktada Genel Asayiş ve Narkotik Uygulaması başlatıldı.

GAMER'DEN TAKİP EDİLİYOR

Uygulama, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER'de bulunan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz'un sevk ve idaresinde gerçekleştiriliyor.