32 Milyon lirayı böyle gasp ettiler

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Sümerler Caddesi üzerinde 27 Şubat günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Altın alım - satım işi yapan N.D. yanına aldığı 1.5. milyon Euro ile aracına binip yola koyuldu.
Bir süre sonra önünü kesen araçtan inen 4 kişi silah gösterip N.D.'yi darp ettikten sonra bagajda bulunan yaklaşık 32 milyon lira değerindeki dövizi alıp kaçtı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kilometrelerce incelenen kamera görüntülerinde şüphelilere yardım eden kişilerde belirlendi. Şahısların çalıntı aracı Sancaktepe'de bırakıp satın aldıkları bir Pazar arabasına paraları koyup toplu taşıma ile Mecidiyeköy'e oradan da başka bir araçla Eyüpsultan'da bir adrese girdikleri belirlendi. Burada çaldıkları paraları bölüşen gaspçılar saklanmak için ayrı ayrı adres belirlediler.
FİLM GİBİ OPERASYON
Gasp büro ekipleri burada İstanbul'da 18 ayrı adrese operasyon düzenledi. Arnavutköy'de 120 polisle ormanda aramalar yaptı. Şüphelilerin izlerine adım adım yaklaşan ekipler. Asıl gaspçıların Muğla Datça'ya kaçtığını tespit etti.
Ekipler geçtiğimiz hafta oraya gitti. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerin yaşandığı operasyonda özel harekat polisleri şüphelilerin saklandığı Palamutbükü'ndeki kamp alanına ormanın içinden gizlenerek girdi.
Neye uğradıklarını anlayamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. O anları polis dronları görüntüledi. Aynı anda İstanbul'da da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı.
EVLERİNDEN CEPHANE ÇIKTI
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 39 tabanca, 20 şarjör, 77 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde, sahte kimlik ve ehliyetler ele gerildi.
SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Gözaltına alına şüphelilerden S.I.'nın bir cinayetten aranması olduğu toplamda 11 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl kesilmiş cezası olduğu öğrenildi.