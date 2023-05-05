32 Milyon lirayı böyle gasp ettiler

Kilometrelerce incelenen kamera görüntülerinde şüphelilere yardım eden kişilerde belirlendi. Şahısların çalıntı aracı Sancaktepe'de bırakıp satın aldıkları bir Pazar arabasına paraları koyup toplu taşıma ile Mecidiyeköy'e oradan da başka bir araçla Eyüpsultan'da bir adrese girdikleri belirlendi. Burada çaldıkları paraları bölüşen gaspçılar saklanmak için ayrı ayrı adres belirlediler.