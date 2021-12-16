3,2 Milyon Norveç Kronu davası! Paranın üstüne yatacaktı, savcılık yakaladı!

30 yaşındaki Faruk E. isimli genç adam, 30 Haziran günü polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Uskumruköy mahallesi Kuzey Marmara otoyolu üzerinde plakasını bilmediği bir taksi şoförünün çantasındaki paraları çalmak için şoförün kendisini darp ettiğini, yüzüne bayıltıcı sprey sıktığını ve paraları alarak kaçtığını ihbar etti. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede genç adamın ifadesine başvuruldu. İfadesinde Gaziantep'ten İstanbul'a geldiğini, yurtdışında yaşayan arkadaşının iş kurmak için kendisine 3 milyon 200 bin Norveç kronu gönderdiğini ve sırt çantasında taşıdığı parayla İstanbul'da iş kurmak için getirdiğini iddia etti.

OLAYI İKİNCİ KEZ ANLATAMADI

İstanbul'a kendisini anlaştığı bir tır şoförünün getirdiğini tır şoförüne bir deste para verdiğini fakat yaklaşık 3 milyon 200 bin lira paranın sırt çantasında olarak taksici tarafından çalındığını iddia eden genç adamın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç adamın iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada, incelenen kamera kayıtlarında böyle bir olayın yaşanmadığını tespit edildi. İfadesine başvurulmak üzere yeniden karakola davet edilen genç adamın, yeniden ifadesine başvurulduğında ise yaşandığı iddia edilen olayın anlatım arasında farklılıklar olduğu belirlendi.

PARALARIN ÜSTÜNE YATACAKTI

Genç adamın evinde yapılan aramada ise sırt çantasında çalındığı iddia edilen söz konusu Norveç kronunun ise yatak odasında sakladığı belirlendi. Savcılık olayla ilgili bu kez Faruk E.'nin ifadesine şüpheli sıfatıyla başvurdu ve parayı arkadaşından aldığını tek başına iş kurmak için arkadaşın aldatmak için böyle bir ihbarda bulunduğunu itiraf eden genç adam hakkında 'Suç Uydurma' suçundan dava açıldı. Yalan beyanda bulunarak olmayan bir eylemi olmuş gibi iddia ederek yetkili makamları oyalayarak yanlış beyanda bulunan genç adamın cezalandırılması istendi. Dava, Asliye eza Mahkemesinde görülecek.