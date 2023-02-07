32 saat boyunca enkazda türkü söyledi: Çıktığımda 5 litre su içeceğim!

Güvenli bir şekilde yavaş yavaş 8 saatlik bir çalışmayla Ömer'in yanına ulaştık. Biz kurtarma çalışmalarını yaparken türkü söylüyordu. Motivasyonu çok yerindeydi. Bu bizim depremle birlikte yaşama eğitimlerinde her zaman anlattığımız şeyler. Enkaz altındayken insan psikolojisini ne kadar güçlü tutarsa o kadar altın saatleri uzatma imkanı oluyor. Ömer de türkü söyleyerek ve çıktığımda 5 litre su içeceğim gibi iddialarla 8 saat boyunca sohbet ederek oyaladık" dedi.