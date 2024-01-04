32 şüpheliye suç örgütü davasında 38 yıla kadar hapis istemi



İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise şüphelilerin uyuşturucu maddeleri "Kübra", "Kanal" ve "Amca" olarak şifreledikleri oldu. Şifreli olarak anlaşmaya çalışan şüphelilerin "Kanal" diyerek "Uyuşturucu madde temin edebilir miyiz?" dedikleri iddianamede yer aldı. Şüphelilerin "Kübra" diye bonzaiyi, "Amca" diye de metamfetamini sordukları ortaya çıktı.