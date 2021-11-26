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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:20 Son Güncelleme: 26.11.2021 10:40

32 yaşındaki genç koronaya yenildi

ABBAS ÇAKAR
32 yaşındaki genç koronaya yenildi

Bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle, İstanbul Kartal’da bulunan özel bir hastanede tedavi gören 32 yaşındaki Sedat Dursun, hayatını kaybetti.

Kocaeli Dilovası İlçesi Diliskelesi Mahallesinde oturan ve bir Denizcilik firmasının yönetim kurulu üyesi olan, evli ve 2 çocuk babası genç iş insanı Sedat Dursun, kısa bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkikleri sonucu koronavirüse yakalandığı belirlenen Dursun, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Akşam saatlerinde fenalaşan Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyon başkanı Tekin Dursun'un oğlu olan genç iş insanı Sedat Dursun'un vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Dursun'un cenazesi Dilovası Diliskelesi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Dilovası'nda toprağa verilecek.

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32 yaşındaki genç koronaya yenildi
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