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Giriş Tarihi: 28.1.2023

32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi

32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
Sırbıstan'ın Sremski Karlovci şehrinde yaşayan Radivoj Dado Juhik, sürpriz yumurtalardan çıkan, 32 yıldır biriktirdiği yaklaşık 15 bin oyuncağı evinde sergiliyor. Her şeyin 1991'de sürpriz yumurtadan çıkan "Asteriks" serisiyle başladığını söyleyen Juhik, "Çocukken hepimizin sevdiği çizgi film karakterleri vardı. Benimki Asteriks'ti. Çizgi romanlardan sonra sürpriz yumurtalarda Asteriks ve arkadaşları serisi başladı. Ben de hemen biriktirmeye koyuldum" dedi. Müzesinde Japonya, Çin, Meksika ve birçok Avrupa ülkesinden de oyuncakların olduğunu aktaran Juhik, "Oyuncakların çoğu İtalya ve Almanya için yapılıyor. Avrupa'da bu tarz koleksiyon oyuncaklarını satan yerler var. Dolayısıyla ben de takaslar ve alımlar yaptım. Böylece yeni ve farklı oyuncaklara da ulaştım" diye konuştu. AA

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32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
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