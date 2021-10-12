33 bin 860 yeni vaka, 237 vefat

Türkiye
'de dün 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı. 237 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 30 bin 110 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88 oldu. Son 24 saatte 274 bin 468 doz aşı uygulandı. Toplam aşı sayısı ise 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Kayıplarımızın çoğu tam doz aşı olmayanlar" ifadelerini kullandı. ANKARA