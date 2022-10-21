33 bin güvenlik personeli sahaya indi: Aranan 706 kişi yakalandı

TERÖR SUÇUNDAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 484 Emniyet, 16 bin 920 Jandarma ve 760 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 33 bin 164 personel ve 134 dedektör köpeği ile 6 bin 184 noktada yapılan uygulamada; 4'ü Terör suçu olmak üzere toplam 706 aranan kişi yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 9, 18 yaş altı 5 olmak üzere toplam 14 kayıp kişi bulundu.