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Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:27

33 bin güvenlik personeli sahaya indi: Aranan 706 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şüphelilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 33 bin 164 personel ve 134 dedektör köpeği ile 6 bin 184 noktada yapılan Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulamasında; 4’ü terör suçu olmak üzere toplam 706 aranan kişi yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
33 bin güvenlik personeli sahaya indi: Aranan 706 kişi yakalandı

PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçleri bugüne değin yürütülen topyekün ve kararlı mücadelenin sürdürülmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, terör örgütlerince hedef olarak seçilebilecek kurum ve kuruluşlar ile terör örgütü mensuplarınca gerek geçiş gerekse mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şüphelilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

TERÖR SUÇUNDAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 484 Emniyet, 16 bin 920 Jandarma ve 760 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 33 bin 164 personel ve 134 dedektör köpeği ile 6 bin 184 noktada yapılan uygulamada; 4'ü Terör suçu olmak üzere toplam 706 aranan kişi yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 9, 18 yaş altı 5 olmak üzere toplam 14 kayıp kişi bulundu.

2 MİLYON PARA CEZASI KESİLDİ

Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulamasında; 136 kişiye idari ve 128 kişiye ise adli olmak üzere toplam 264 kişiye işlem yapılırken toplam 49 bin 590 TL idari para cezası uygulandı.

136 bin 785 araç kontrol edildi, 18 aranan araç yakalandı, 567 araç trafikten men edildi, 2 bin 821 araca 2 milyon 735 bin 831 TL idari para cezası uygulandı. 9 tabanca, 5 av tüfeği ile uyuşturucu madde ile 3 bin 850 paket kaçak sigara ve 564 litre kaçak içki ele geçirildi.

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33 bin güvenlik personeli sahaya indi: Aranan 706 kişi yakalandı
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