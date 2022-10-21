33 bin güvenlik personeli sahaya indi: Aranan 706 kişi yakalandı

PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçleri bugüne değin yürütülen topyekün ve kararlı mücadelenin sürdürülmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, terör örgütlerince hedef olarak seçilebilecek kurum ve kuruluşlar ile terör örgütü mensuplarınca gerek geçiş gerekse mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şüphelilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.
TERÖR SUÇUNDAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 484 Emniyet, 16 bin 920 Jandarma ve 760 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 33 bin 164 personel ve 134 dedektör köpeği ile 6 bin 184 noktada yapılan uygulamada; 4'ü Terör suçu olmak üzere toplam 706 aranan kişi yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 9, 18 yaş altı 5 olmak üzere toplam 14 kayıp kişi bulundu.