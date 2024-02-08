33 ilde DEAŞ’a dev operasyon! 147 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 147 şüpheli gözaltına alındı.





"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.





Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz.





Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.