Son dakika: İstanbul’daki fuhuş operasyonun flaş gelişme!

Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, polis ekipleri İstanbul'un 13 ayrı ilçesi ile Aydın, İzmir ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. İstanbul'da yapılan ve 33 kadının kurtarıldığı operasyon sonucu aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Hakan A.'nın da bulunduğu 15 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİDEN 12'SİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen 15 şüpheli savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerinden sonra 15 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle, diğer 12 şüpheli ise 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'BEN MİMLİ BİR İNSANIM'

Suç örgütü lideri olarak bilinen şüpheli Hakan A., Hakimlikteki savunmasında 2017 yılında fuhuş operasyonunda alındığını belirterek 'Benimle birlikte yargılanan 15-20 polis memuru vardı. Bana kinleri oluştu. Cezaevinden çıkınca bu işlere tövbe ettim. Ben masaj salonu filan bilmem. Ben mimli bir insanım. Mağdurum' şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİLER FUHUŞU KABUL ETMEDİ

Şüpheli Dürdane S. ise savunmasında masaj salonu açmak istediği için şüpheli Hakan A.'dan yardım istediğini belirterek 'Ben kesinlikle fuhuşa karşıyım. Bu amaçla gelenleri de tersliyorum. Bir kızım var, böyle bir şeyi asla yapmam. Hakan'la bir ortaklığım da yok' dedi. Diğer şüpheliler de Hakimlikteki savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek mağdur ve masum oldukları dile getirdi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgularının ardından 3 şüpheli yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediğine dair somut deliller olması, delillerin karartılma ihtimali, şüphelilerin serbest kaldığında tanıklara baskı yapma ihtimali ve şüphelilerin kaçma şüphesinin olması nedenleriyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.