33 yıl önce bebeğini alıp pazar çantasıyla yuvanın önüne bırakmışlar... "Oğlumu bulup helallik almak istiyorum"

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Ayşe Çınar, evlilik dışı birliktelikten 1989 yılında Barış ismini verdiği bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ünlü, Barış 5 aylık olduğunda Mustafa Ünlü ile resmi nikah kıyarak evlendi. Ancak bir süre sonra eşi ve kendi ablası çocuğu istemedi. Mustafa Ünlü ve abla Ümmügülsüm Karaoğlu, istememesine rağmen bir yuvaya vereceklerini söyleyip bebeği Ayşe'nin elinden aldı. Daha sonra Ankara'ya gittiklerini belirten Ünlü ve Karaoğlu, iddiaya göre 6 aylık olan Barış'ı pazar çantası içerisine koyarak bir çocuk yuvasının önüne bıraktı. Geçen 33 yıldan beri de Barış'tan haber alınamıyor.

'BİR OĞLUNU KAYBETTİ, DİĞERİNİ BULMAK İSTİYOR'

Ayşe Ünlü, çocuğunu aramak istese de eşinin şiddeti ve baskısı nedeniyle bunu yapamadı. 2014 yılında hayatını kaybeden Mustafa Ünlü, çocuğu yuvanın önüne bıraktığını ve bir daha irtibat kurmadığını söyledi. Tüm girişimleri sonuçsuz kalan Ayşe Ünlü, 8 ay öncede oğlu Özkan Ünlü'yü kaybetti. Bu olay üzerine savcılığına giden Ünlü, 33 yıl önce bir erkek çocuğunu dünyaya getirdiğini, eşinin ve ablasının çocuğu alıp yuvanın önüne bıraktıklarını, oğlunun bulunmasını istediğini söyleyerek müracaatta bulundu.

'OĞLUMU BULUP HELALLİK ALMAK İSTİYORUM'

Oğlunun farklı bir ismi kullanabileceğini de belirten Ayşe Ünlü, tek isteğinin oğlunu bulup helallik almak olduğunu söyledi. Ünlü, "Yıllarca aramak istedim ama eşimin şiddeti ve korkusundan dolayı bunu yapamadım. Ancak eşim öldükten sonra aramaya başladım. Oğlumu bulmak için tüm imkanları seferber edeceğim. Yıllardır gözyaşlarım dinmiyor. 8 ay önce bir oğlumu kaybettim. O oğlumda ağabeyinin bulunmasını çok istiyordu. Oğlumu bulup helallik almak istiyorum. Oğlumdan geriye ne bir fotoğraf var ne de bir kıyafet. Beni avutacak hiçbir şey yok. Ne olur oğlum bulunsun" dedi.