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Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:59 Son Güncelleme: 22.11.2022 14:43

33 yıllık cerrah bile bile şaşırdı! Safra kesesi taşı kendine yol açıp bağırsağı tıkadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, şiddetli sancı yaşayan kadının çektiği sıkıntının nedeni, doktoru bile şaşırttı. Hastanın safra kesesindeki 3 cm’lik taşın, bulunduğu yerden çıkıp bağırsağı deldiği ve tıkadığı anlaşıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
33 yıllık cerrah bile bile şaşırdı! Safra kesesi taşı kendine yol açıp bağırsağı tıkadı

Tarsus'ta yaşayan 80 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazmiye Yıldırım, şiddetli karın ağrısı iki gün boyunca geçmeyince hastaneye gitti. Hastayı muayene eden ve tetkik sonuçlarını inceleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun şaşkınlık yaşadı. 33 yıllık cerrah olan Op. Dr. Sun, Nazmiye Yıldırım'ın safra kesesindeki taşın, burayı yırtıp çıktığını, kendine yol oluşturarak 12 parmak bağırsağını delip içine girdiğini, kalın bağırsağa geçerken de tamamen tıkadığını belirledi.

AMELİYAT 2,5 SAAT SÜRDÜ

Boyutunun 3 cm olduğu belirlenen ve uzun yıllardır hastanın vücudunda olduğu tahmin edilen taş, Op. Dr. Mehmet Ali Sun ve ameliyathane ekibi tarafından, yaklaşık 2,5 saat süren bir operasyonla çıkarıldı. İlginç vakayla ilgili bilgi veren Op. Dr. Mehmet Ali Sun "33 yıllık cerrahım, böyle bir olaya daha önce sadece 1 kez rastladım. Çok nadir görülen bir durum" dedi.

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33 yıllık cerrah bile bile şaşırdı! Safra kesesi taşı kendine yol açıp bağırsağı tıkadı
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