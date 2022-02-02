334 operasyonda 72 tutuklama!

Kocaeli Valiliği tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, güvenlik güçleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada 01 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında Kocaeli Emniyeti tarafından 314, Jandarma tarafından 20 olmak üzere 334 operasyon ve çalışma gerçekleştirildiği ve bu çalışmalarda toplam 72 kişinin tutuklandığı belirtildi.

481 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, son 1 ayda 314 operasyon ve çalışmada bulunulduğu, bu çalışmalarda toplam 481 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan 398' kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı, 13'ünün ise sevk edildikleri adli merciiler tarafından adli kontrol kararı ile serbest kaldığı belirtildi. 67 kişinin tutuklandığı operasyonlarda, 2 kişinin ise emniyette ki işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yine emiyetin düzenlediği operasyon ve çalışmalara gerçekleştirilen aramalar sonucu; 1 kilo 985 gram Bonzai, 810 gram Metamfetamin, 39 sentetik ecza, 180 Captagon, 7 Ecstasy, 98 kilo 422 gram Eroin,913 gram Esrar, 82 gram Skunk, 2 gram Kokain,3 Tabanca, 24 Fişek, 3 Tüfek, 15 Hassas Terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 970 Tl Para ele geçirildiği açıklandı.

JANDARMA'DAN 20 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ise son 1 ayda 20 ayrı operasyon ve çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22 'si ifadelerinin alınması sonrası sevk edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararı ile serbest kaldı. 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın operasyon ve çalışmalarında yapılan aramalarda, 1 kilo 384 gram Esrar, 18 gram Skunk, 290 gram Metamfetamin, 144 gram Bonzai, 43 gram Uyuşturucu hap ile 1 sentetik ecza ele geçirildiği belirtildi.