335 iş adamından dev şirket!

Toplantıda konuşan İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul ve Sportif Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kamuoyunda Karşıyaka Spor Kulübü'nün şirketleşmesi ile anıldığını, ancak şu aşamada böyle bir girişimlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Gayrimenkul ve sigortacılık gibi hizmet sektöründe faaliyetlerde bulunacaklarını vurgulayan Karace, "500 ortağı geçtikten sonra halka arz da gündemimizde. İstiyoruz ki bu girişimi herkes sahiplensin. Dijital para, token gibi yeni enstrümanlar ile küçük yatırımcının da bu girişime ortak olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

İleride yollarının Karşıyaka ile kesişeceğine inandığını dile getiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve İGG Kurucu ortaklarından Mehmet Ali Kasalı, "İGG'nin başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Bu topraklar ticaretin, sanayinin kadim toprakları. Özellikle yeni nesil iş insanları çok daha vizyoner ve öngörüsü yüksek insanlardan oluşuyor. Kısa sürede önemli başarılara imza atabiliyorlar. Yeni nesil iş insanları ve onların işbirliği ile kurulan bu şirketin mayası çok kuvvetli. O nedenle başarılı olunacağından hiç şüphem yok. Türkiye'de kulüplerin büyük yanlışlar içinde. Bunu takip ediyoruz. Üç büyüklerin hali ortada. Öte yandan başka Saiklerle Anadolu'da kulüplerin satın alındığını da görüyoruz. Dayanışma fikrinden hareketle ben bir Karşıyakalı olarak burada bulunma sebebim İGG-Karşıyaka Spor Kulübü ilişkisidir. Bu modeli Karşıyaka camiası anlarsa, kulüp ilişkisi açısından Türkiye'ye örnek olacak bir girişimi canlandırıyoruz" açıklamasında bulundu.



KIVILCIM ÇOK BÜYÜK İMKANLAR YARATACAK



İGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise kendi şirketlerimizde olduğundan daha büyük bir sorumluluk altına girdiklerini söyledi. İş hayatı boyunca çok ortaklı şirketler içinde bulunduğunu söyleyen Karabağlı, "Dolayısıyla ortak aklın nasıl yaratılacağını biliyorum. Bu sinerji düzgün kullanıldığında 2 artı 2 eşittir 10 olur" dedi. Tüm ortakların ortak akla katkı koyacağını söyleyen Karabağlı, "İnanıyorum bu kıvılcım çok büyük imkanlar yaratacak. Risksiz ama gelir getirici alanlara yatırımlar yaparak bu girişimi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise Karşıyaka'nın şirketleşmesi olarak da algılanan bu girişimin aslında bir camiadan öte bir kent için, hatta ülkemiz için sportif anlamda atılmış en etkili ve doğru adım olduğunu söyledi.



KULÜBE PARA TOPLAMIYORUZ



Bu girişimin şu aşamada Karşıyaka Futbol Şubesi'nin şirketleşmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Küçükkurt, "Kulübe de para toplamıyoruz. Bu girişim balığı vermek yerine balık tutmayı öğretme fikrine inanan bir anlayışla bir araya gelmiş iş insanlarından oluşuyor. 100 milyon TL toplayıp bunu bir kulübe aktarmanın, üç büyüklerin son 20 yılda yaptıklarına ve bugün bu kulüplerin geldiği noktaya baktığınızda, doğru reçete olmadığını anlıyoruz. Yeni bir anlayış yaratıyoruz. Hedefimiz bu genç şirketi ayağa kaldırıp koşmasını sağlamak. Bunun için çalışacağız tüm gücümüzle bu hedef için yürüyeceğiz" dedi.