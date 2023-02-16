342 hamile depremzededen 104’ü doğum yaptı

"AKLIMIZA DİREKT ÇOCUKLARIMIZ GELDİ"

O gece çok kötü saatler geçirdiklerinin altını çizen Hacıoğullları, "Deprem bizi yataktan kaldırdı ve direk aklımıza çocuklarımız geldi. Biz o an eşimle kendimizi düşünmedik, direk çocuklarımız aklımıza geldi. Zaten evden nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Hemen kendimizi dışarıya attık ve hastaneye gittik. Çocuklarımızı buraya getirdik. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki şu anda bir nebze olsun içimiz rahat. Burada gerçekten aile gibi bir ortam var. Özellikle çocuklarım iyileşme süreci burada hızlandı. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Depremden sonra enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı da Mersin Şehir Hastanesinde doğum yapan bir başka anne oldu. Sağaltıcı, enkazdan çıkarılıp askeri helikopterle Mersin'e getirildikten bir gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getirirken, eşi Orhan Sağaltıcı ile birlikte ilk kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.