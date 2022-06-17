345 kilo kaçak tütün ele geçirdiler…

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'ne bağlı olan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak tütünden kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti. Operasyonda H.K., Ş.C.K., M.K. ve İ.Ç. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 345 kilo 150 gram kaçak tütün, 447 bin 400 adet boş sigara kağıdı, iki bin 970 adet sarılı kaçak sigara, dört tütün sarma makinesi ve iki tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan dört kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.