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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:22

3,5 aylık 2 yavru aslan ilk defa toprağa bastı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bakılan 3,5 aylık 2 aslan, ilk kez dış alana çıkarıldı. Toprakla tanışan yavru aslanlar, 1 aylık oryantasyon sürecinin ardından 4 yavru aslan ile aynı ortama bırakılacak.

DHA
3,5 aylık 2 yavru aslan ilk defa toprağa bastı

Dünya standartlarında modern bahçe olarak 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile ziyaretçilere de nefes alabilecekleri ortam sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde popülasyon artışı sürüyor.



Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri, yavru aslanlar oldu. 3,5 aylık 2 aslan, ilk kez kendilerine ait alana çıkarıldı. Toprakla ilk defa buluşan 2 yavru aslanın oyun anları ise kameraya yansıdı.



'BÜYÜK ALANIMIZDA HEPSİNİ BİRLEŞTİRECEĞİZ'

Yavru aslanların, 1 aylık oryantasyon sürecinin ardından hayvanat bahçesindeki diğer 4 yavru aslan ile aynı ortama salınacağını belirten baş bakıcı Önder Sevim, "Yavrularımız 3,5 aylık oldu. Bugün ilk defa alana çıkarak, toprakla tanıştılar. Rezerve alanımıza saldık. Bugün bunları buraya alıştırıp, içerideki diğer 4 yavrumuz ile birbirlerine bağ kurmalarını sağlayacağız.



Birbirlerine alıştıktan sonra büyük alanımızda hepsini birleştirip, ziyaretçilerimize göstermeye başlayacağız. İçeride 2 dişi, 2 erkek olmak üzere 1,5 ile 2 yaş arasında 4 yavrumuz daha var. Yaklaşık 1 aylık oryantasyonun ardından birbirlerine alışacaklarını düşünüyoruz" dedi.



'ŞU AN ÇOK ŞAŞKINLAR'

Yavru aslanların ilk defa dışarı çıktıkları için şaşkın olduğunu ve etrafı keşfetmeye başladığını belirten Sevim, "Dış alana ilk defa çıktılar. Şu anda çok şaşkınlar. Toprağa çıktıkları için mutlular, zıplıyorlar, oynuyorlar. Hem şaşkınlık hem ufak bir tedirginlik. Onlar için de hoş bir şey oldu. Yavrularımızı beyaz ve kırmızı et ile besliyoruz ama kırmızı eti daha fazla kullanıyoruz.



Anne sütüyle de besleniyorlar. Bunlar 3'üncü versiyon yavrularımız. Daha önce de arka arkaya 2 sefer yavru aldık. Tabii insanın biraz da emeğinin karşılığını yavru olarak alması güzel oluyor, bize mutluluk veriyor. Bu emeği de halkımıza taşımaya çalışıyoruz. Yavrular da her zaman dikkat çekiyor. Bütün halkımızı bahçemize bekliyoruz" diye konuştu.

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3,5 aylık 2 yavru aslan ilk defa toprağa bastı
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