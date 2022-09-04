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Giriş Tarihi: 5.9.2022

35 bin araç tarandı, hırsızlar yakalandı

35 bin araç tarandı, hırsızlar yakalandı
Bursa'da, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde 3 adreste evlerin kapı kilit göbeklerini kırarak yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da 7, Yalova'da da 1 evden aynı şekilde hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Hırsızların, çevreye sevgili ve yeni evli izlenimi vererek apartmanlara girdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin geldikleri aracın plakasını ise internet üzerinde satışa konulan araçların plakalarının sahtesini yaptırarak taktıkları belirlendi. Ekipler, Plaka Takip Sistemi'ni de kullanarak 35 bin aracı tarayarak şüphelilerin bulundukları İstanbul'daki adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda M.E., E.O., Y.B. ile kadın şüpheliler O.Ü., F.E. ve D.D. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. DHA

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35 bin araç tarandı, hırsızlar yakalandı
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