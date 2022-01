35 bin lira fark için katlettiler

İstanbul'da kendi restoranında silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken 'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 'nu katledenlerin önceden plan yapıp cinayet amacıyla geldiği değerlendirildi. Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 35 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi. Organize Şube, fotoğrafları ortaya çıkan 4 şüpheliyi arıyor. Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden Uğur Can Bilge (32) ve Gökhan Karakan (26) gözaltına alındı. Ali Yasak (28), Kadir Yasak (25), Seccad Yeşil (33) ile Serkan Dakman'ı (33) yakalama çalışmaları ise sürüyor.İfadesine başvurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini iddia etti. Aralarındaki anlaşmazlık sonrası Gökhan Karakan'ın, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti. Bu konuşmanın ardından Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Suphi Malgaz, yapılan görüşme sonrası 65 bin liraya anlaştıklarını ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Suphi Malgaz, Gökhan Karakan'ın sonra kendisini arayıp parayı istediğini, ona da Mahmutyazıcıoğlu'na gidip ondan almasını aktardığını, bir süre sonra da ölüm haberini aldığını aktardı.Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı. 1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alınırken, çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'dan oluşan infaz timini yakalama çalışmaları sürüyor.Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'ninFındıklı ilçesi MerkezCamii'nde ikindi vakti cenazetöreni düzelendi. Törendetabuta sarılan anne HacerMahmutyazıcıoğlu, "Oğlumbenim, kocaman oğlum"diyerek gözyaşlarına boğuldu.Eşinin fotoğrafınınyer aldığı çerçeveyi taşıyanEce Erken, "Çok erkengitti. Onun yerine keşke benölseydim" diyerek gözyaşıdöktü. Mahmutyazicoğlu,cenaze namazı sonrası ailekabristanlığında defnedildi./ SABAHTörene katılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, "Olaydan 6 saat önce beni aradı. 'Başkanım bir görüşelim' dedi. Ben de kendisine uğradım. 1.5 saat görüşmemiz oldu. Sanki içine doğmuş, veda etmek için aramıştı. Oradan ayrıldıktan sonra acı haberini aldım" dedi."Drej Ali" lakabıyla tanınan Şanlıurfalı Ali Yasak'ın, "Olayın benimle alakası yok. Yeğenlerimle en son 4.5 yıl kadar önce annemin cenazesinde görüştüm. Gitsinler polise teslim olsunlar" dediği öne sürüldü.