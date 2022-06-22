35 farklı kamera görüntüsünden adresi belirlendi… Pendik’te yakaladılar

İstanbul Bağcılar'da bir kişi; gece saat 05.40 sıralarında girdiği adresten altı bin lira nakit para ile üç cep telefonu çaldı ve bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Olay yeri, çevresi ve kaçış güzergahı üzerindeki 35 farklı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde kimliği ve ikamet adresi tespit edilen O.K. (20), Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul'un Pendik İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.