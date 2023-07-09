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Giriş Tarihi: 10.7.2023

35 günlük Ebrar, milyonda bir görünen Aorpa’yı yendi

35 günlük Ebrar, milyonda bir görünen Aorpa’yı yendi
35 günlük Ebrar Efsun Özyer tıpta "Aorpa" adı verilen ve 500 bin ila milyonda 1 görülen konjenital kalp hastalığı nedeniyle 21 Haziran'da Muğla'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Minik Ebrar, hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım sürecini de atlatarak normal servise çıkartılan Ebrar bebek, doğumundan beri kendisini endişe ve özlemle bekleyen annesinin şefkatli kollarına kavuştu. Artık kalbi sağlıkla atan minik Ebrar, yakında taburcu edilecek ve Muğla'daki sıcak yuvasına gitmek üzere yola çıkacak. Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erkut Öztürk, "Aorpa'da akciğer tansiyonu anormal olarak yükselince kalbin iş yükü artıyor ve kalp yetersizliğiyle sonuçlanıyor. Ameliyat dışında tedavi seçeneği yok. Kalbi normal haline getirdik" dedi. AA

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35 günlük Ebrar, milyonda bir görünen Aorpa’yı yendi
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