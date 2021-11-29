35 metre yükseklikten düşen kadın 5 saatte kurtarıldı

Çınar ilçesine bağlı Aşağı Konak Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı mevkiinde doğa yürüyüşü yapan bir grup içerisinde yer alan 54 yaşındaki Nigar Ademyılmaz, Karaçay Kanyonu'nda dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalık bölgeye düşen Ademyılmaz'ın kurtarılması için grupta yer alanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, Nigar Ademyılmaz'ın düştüğü yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Ekipler, kurulan halat sistemiyle yaralı kadının bulunduğu yere ulaştı. AFAD ve UMKE ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Nigar Ademyılmaz, sedyeye alındıktan sonra halat sistemi ile kurtarıldı.

Yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonunun ardından ayağında kırık tespit edilen yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.