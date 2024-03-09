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Giriş Tarihi: 9.3.2024

35 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Emir SOMER Emir SOMER
35 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü'ndeki bir işyerinde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ilaçlar olduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda kolilere gizlenmiş ve özel saklama koşullarına uymayacak biçimde muhafaza edilen piyasa değeri 35 milyon lira olan ve "Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv, romatoid artrit" hastalıklarının tedavisinde kullanılan 328 bin 632 adet ilaç ele geçirildi.
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35 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
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