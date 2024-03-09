35 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü'ndeki bir işyerinde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ilaçlar olduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda kolilere gizlenmiş ve özel saklama koşullarına uymayacak biçimde muhafaza edilen piyasa değeri 35 milyon lira olan ve "Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv, romatoid artrit" hastalıklarının tedavisinde kullanılan 328 bin 632 adet ilaç ele geçirildi.