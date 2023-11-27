Haberler Yaşam Haberleri 35 vatandaşı 10 milyon 800 bin tl tutarında dolandıran 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:20 Son Güncelleme: 27.11.2023 10:36

35 vatandaşı 10 milyon 800 bin tl tutarında dolandıran 3 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin para kazandırmak amacıyla 35 vatandaşı 10 milyon 800 bin TL tutarında dolandırdığı tespit edildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
35 vatandaşı 10 milyon 800 bin tl tutarında dolandıran 3 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin para kazandırmak amacıyla 35 vatandaşı 10 milyon 800 bin TL tutarında dolandırdığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen Kırık Zincir Operasyonu sonucu 5 şüpheli şahıs 23 Kasım 2023 günü Bursa ilinde yakalanarak gözaltına alındılar. Kripto dolandırıcılık çetesinin mağdur ettiği kişiler arasında çeşitli gelir grubundan vatandaşların olduğu görülürken, şüphelilerin suçtan elde ettikleri lüks araçlara, ikametlerinde bulunan altın ve nakit paralar ile bankalardaki hesaplarına ve mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

26 Kasım 2023 günü Zonguldak Adliyesine çıkartılan şüphelilerden M.U.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar serbest bırakılırken, E.C. Ö., O.Ö. ve B.S.Y. isimli 3 şüpheli şahıs tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı mağdur eden dolandırıcılara karşı yürütmüş olduğumuz operasyonel çalışmalara aralıksız devam edilecektir" denildi.

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35 vatandaşı 10 milyon 800 bin tl tutarında dolandıran 3 kişi tutuklandı
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