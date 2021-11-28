35 yıl hapis cezasıyla yakalandı: “Buraya kadarmış ağabey yapacak bir şey yok”

Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaralama, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Uyar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Uyar'ın son bir ay boyunca başkasının kimliği ile araç kiraladığı, otellere de arkadaşlarının kimlikleri ile kayıt yaptırdığı belirlendi. Polis, Uyar'ın yine başka bir kimlikle merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi üzerinde buluna lüks bir otelde kaldığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, Uyar'ı kaldığı otel odasında gözaltına aldı.

'BURAYA KADARMIŞ AĞABEY YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Muhammet Uyar karşılarında gördüğü polislere 'Buraya kadarmış ağabey yapacak bir şey yok' diyerek teslim olduğu öğrenildi. Muhammet Uyar'ın 4 yıl önce de merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerindeki çorbacıya açılan ateş sonucu boyun kısmından yaralandığı, yerde yatarken annesini arayarak, "Anne ben gidiyorum, hakkını helal et" diyerek o dönemde de haberlere konu olduğu ortaya çıktı. Muhammet Uyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.