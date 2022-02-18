3,5 yıl önce binlerce öğrenci arasından keşfedilmişti! Şimdi hedefi dünya şampiyonluğu

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ali Peker, antrenörü Çağrı Oflaz'ın 3 buçuk yıl önce okul seçmelerinde keşfetmesiyle atletizm sporunda gülle atma branşına başladı. 14 yaşında başladığı gülle branşında ilk önce il ve bölge seçmelerine ardından da katıldığı 10 Türkiye, 1 Balkan şampiyonasında birincilikler elde etti.

Sırbistan'da katıldığı Balkan Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğu rekorunu kırarak birinci olan Ali, son olarak İstanbul'da çıktığı U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda, gülle atma branşında Türkiye şampiyonu oldu. Azmiyle, 3 buçuk seneye büyük başarılar sığdıran milli sporcu Ali Peker, SABAH'a yaptığı açıklamada önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu elde ederek adını spor tarihine yazdırmak istediğini belirtti. İlk Türkiye şampiyonluğunu Mersin'de elde ettiğini ifade eden milli sporcu Peker, "Mersin, ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası oldu. Burada da ilk şampiyonluğumu elde ettim. Ondan sonraki süreçte başarılarım devam etti. 10 Türkiye şampiyonluğum 1 tanede Balkan şampiyonluğum var."

"BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNDE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTACAĞIM"



Türkiye şampiyonlukları bulunan Peker, sıradaki hedefinin önce Avrupa şampiyonluğu ardından da dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti;



"Bundan sonraki hedefim 2022 yılı Temmuz ayında İsrail'de düzenlenecek olan Avrupa şampiyonluğu. Avrupa şampiyonasından sonraki hedefim inşallah Kolombiya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonluğu. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'mızı okumak, bayrağımızı göklere çekmek, en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum. Dünya şampiyonluğu benim için gerçekten büyük bir hedef. Yaptığım gülle sporu biraz zor bir branş. Takip ve fedakârlık gerektiren bir branş. Sporla uğraşan arkadaşlarımız; vazgeçmeyin, pes etmeyin, bırakmayın, devam edin, azmedin. İnanmak başarmanın yarısıdır."

"BİNLERECE SPORCU ARASINDAN ÇIKIP BURALARA GELDİ"



Ali'nin binlerce sporcu arasından çıkarak başarılar elde ettiğini vurgulayan Milli Sporcu Ali Peker'in antrenörü Çağrı Oflaz şöyle konuştu;

"Ali'yle yaklaşık 3 buçuk sene önce okulunda tanıştık. O zamanlar Banaz'da bir okulda okuyordu. İlk sene 8 metre ileriye gülle atıyordu. Çalışmalar ilerledikçe kendini geliştirdi. Anadolu yıldızlar liginde il seçmelerini geçti. Daha sonra grup seçmelerini geçti ve Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 12 metre gülle atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada Türkiye rekorunu kırarak şampiyonluk elde etti. Binlerce sporcu arasından çıkıp buralara geldi."

"DÜNYAYA KAFA TUTMASI GURU VERİCİ"



Sporcusunun başarılarından gurur duyduğunu dile getiren Atletizm Antrenörü Oflaz sözlerine şöyle devam etti:

"Ali'nin performansı çok iyi. Dünya ve Avrupa sıralamasında kendi yaş kategorisinde birinci sırada yer alıyor. Çalışmalarımıza da son sürat devam ediyoruz. Temmuz ayında İsrail'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası daha sonra Kolombiya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyona'mız var. Allah nasip ederse oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağız. Ali'nin başarıları bizi gururlandırıyor. Vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını almak, yetiştirmiş olduğumuz bir sporcunun dünya ve Avrupa sıralamasında birinci olması, Banaz ilçesinden çıkıp dünyaya kafa tutması gerçekten guru verici."

Çağrı Oflaz, Ali'nin başarılarıyla giymiş oldukları ay yıldızlı formayı hak ettiklerini vurgulayarak, Ali sayesinde Türk bayrağını gururla taşıdıklarını kaydetti.