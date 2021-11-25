350 bin TL’lik vurgun yapan 8 hırsız yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 7 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Denizli İl Jandarma Ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayları kapsamında harekete geçen jandarma suç araştırma timleri (JASAT) yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi 8 şahsın adresini tespit etti. 5 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler hırsızlık şüphelisi Y.C., P.C., C.D., M.D. M.A.A., Z.D., N.D. ve P.B.'yi çaldıkları malzemeler ile yakaladı. Ayrıca, gözaltına alınan 8 şahsın 7 iş yerinden yaklaşık 350 bin TL değerinde malzeme çaldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca, 8 şüpheliden Y.C., P.C., C.D., M.D., P.B. ve M.A.A. tutuklanırken diğer 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.