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Giriş Tarihi: 15.6.2024

350 dönümlük buğday tarlası kül oldu

350 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday tarlasında hasat yapıldığı sırada biçerdöverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye Keşan ve İpsala'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında yaklaşık 350 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirtilirken, biçerdöver sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da bölgeye gelerek incelemede bulundu. DHA
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350 dönümlük buğday tarlası kül oldu
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