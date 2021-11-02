356 operasyonda, 78 zehir taciri tutuklandı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son 1 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ait rakamlar açıklandı.

EMNİYETİN OPERASYONLARINDA 73 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan açıklamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekim ayı boyunca toplam 336 operasyon ve çalışma düzenlendiği belirtilerek, bu çalışmalarda gözaltına alınan 586 kişiden 73'nün tutuklandığı, 13'nün ise adli kontrol ile serbest kaldığı ifade edildi. İşlemleri devam eden 1 kişinin ise adli mercilere sevk edileceği belirtilen açıklamada, 499 kişinin ise alınan ifadeleri sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ve çalışmalarda ise 52 kilo 294 gram Esrar, 107 kilo 157 gram Eroin, 53 kilo 105 gram Skunk, 389 gram Bonzai, 957 gram Metamfetamin, 2 gram Kokain, 266 Extacy, 233 sentetik hap, 37 kök hint keneviri ile birlikte 2 tüfek, 8 tabanca,337 fişek, 17 hassas terazi, ve suötan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 565 TL para ele geçirildiği öğrenildi.

JANDARMA'DAN 20 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir ayda düzenlediği 20 ayrı çalışma ve operasyonda ise gözaltına alınan 22 kişiden 5'nin tutuklandığı ve 17'sinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirtildi. Ayrıca jandarmanın operasyonlarında ise 244 kök Kenevir, 27 kilo 927 gram Esrar, 130 gram Metamfetamin ve 11 gram Bonzai ele geçirildi.