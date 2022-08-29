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Giriş Tarihi: 30.8.2022

356 yıllık Yeni Cami’de restorasyon tamamlandı

İstanbul’un silüetini 356 yıldır süsleyen Yeni Cami’nin restorasyonunda sona gelindi. 6 yıl süren çalışmaların ardından aslına uygun restore edilen caminin açılışı cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
356 yıllık Yeni Cami’de restorasyon tamamlandı
İstanbul'un 3.5 asırdır silüetini süsleyen Eminönü'ndeki Yeni Cami'de yapılan kapsamlı restorasyon tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cuma günü açılması planlanan Yeni Cami'de hazırlıklar hızlandırıldı. Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle 1597'de temeli atılan cami, 1665'te 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan'ın çabaları ve bağışlarıyla 60 yıl aradan sonra tamamlandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı Yeni Cami, 356 yıldır Eminönü'nde gün boyu süren koşuşturmaya şahitlik ediyor. Caminin restorasyon çalışmaları 2016'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlatıldı. Yaklaşık 6 yıl süren restorasyon çalışmalarında caminin aslına uygun restore edilmesi için gayret sarf edildi.

175 TON KURŞUN YENİLENDİ
Saçak ve kubbelerindeki yaklaşık 175 ton kurşun yenilendi. Kumlama yöntemiyle dış cephe temizlendi. Beden ve revak duvarları hidrolik kireç enjeksiyonu ile güçlendirildi. Ayrıca önceki restorasyonlarda özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar yenilendi. Caminin mermer söve, silme, alem ve korkuluklardaki bozulmalar, kenet ve zıvanalar ile gergi bağlantılarındaki paslanma sebebiyle oluşan mermerlerdeki hasarlar da giderilirken bazı yüzeyler kimyasallarla temizlendi.



ÇİNİLER YENİLENDİ
Cami içinde ise çalışmalar tarihi çiniler üzerinde yoğunlaştı. Yaklaşık 1500 metrekarelik çinilerden bilim kurulu kararı doğrultusunda kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırıldı. Bir kısmı ise yerinde mikro enjeksiyon ile sağlamlaştırıldı. Çatlak olanlar veya parça kaybı olanlar kalem işiyle tamamlandı. Kalem işleri onaylı restorasyon projesine göre revak kubbeleri de kalem işiyle süslendi.

'CAMİLERİMIZ İSTANBUL'UN VİTRİNLERİDİR'
ÇEVRE esnafından Recep Türkoğlu, "Burada 25 yıldır esnaflık yapıyorum, Eminönü Yeni Cami İstanbul'un en önemli camilerinden biridir. Yıllardır dışı sararmış ve bakımsızdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Yeni Cami, adı gibi yeni ve pırıl pırıl oldu. Daha önce bakımsız ve ilgisizdi. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ve ibadet ettiği Yeni Cami, adına layık hale getirildi. İbadet yerlerimiz temiz ve görkemli olmalı. Bu camilerimiz İstanbul'un vitrinleridir" dedi.

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356 yıllık Yeni Cami’de restorasyon tamamlandı
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