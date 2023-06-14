Haberler Yaşam Haberleri 36 adrese baskın yapıldı! 28 gözaltı var…
Giriş Tarihi: 14.6.2023 08:46 Son Güncelleme: 14.6.2023 08:48

36 adrese baskın yapıldı! 28 gözaltı var…

İstanbul’da 36 adrese düzenlenen FETÖ operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Emir SOMER Emir SOMER
36 adrese baskın yapıldı! 28 gözaltı var…

Kaynak Holding'e bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan operasyonlarla elde edilen 975 adet harici disk içerisinde yaklaşık 420 terabaytlık veri incelendi. Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan, FETÖ iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulunan, örgütün kapatılan bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalarda üyelikleri bulunan, bağış yapan, Zaman Gazetesi aboneliği bulunan, örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock içeriklerinde adı geçen ve Büfe-Ankesör hatları ile aranma kaydı bulunan 34 kişinin kimliği tespit edildi.

Söz konusu kişilere yönelik 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eda Ece'den ödül töreninde depremzedelere skandal sözler! Rezalete salondakiler kahkahalar ile destek verdi
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
SON DAKİKA | İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife...
Cüneyt Yüksel’in İmamoğlu’ndan neyi eksik?
CHP’li vekilden şehit cenazesinde provokasyon: İmamın duasını bağırarak bölünce...
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, SABAH’a özel açıklamalarda bulundu: 2024'te Zeydan Karalar’ı göndereceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
36 adrese baskın yapıldı! 28 gözaltı var…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA