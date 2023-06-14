36 adrese baskın yapıldı! 28 gözaltı var…

Kaynak Holding'e bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan operasyonlarla elde edilen 975 adet harici disk içerisinde yaklaşık 420 terabaytlık veri incelendi. Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan, FETÖ iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulunan, örgütün kapatılan bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalarda üyelikleri bulunan, bağış yapan, Zaman Gazetesi aboneliği bulunan, örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock içeriklerinde adı geçen ve Büfe-Ankesör hatları ile aranma kaydı bulunan 34 kişinin kimliği tespit edildi.

Söz konusu kişilere yönelik 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.