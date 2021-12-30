36 bin 684 yeni vaka 142 vefat

Türkiye'de dün 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 638 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır."