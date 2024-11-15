36 bin kişiye ‘hayal’ sattılar

Yalova'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da yer aldığı 8'i tutuklu, 38 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 602 sayfalık iddianamede Cumhuriyet savcısı tarafından şeması çıkarılan suç örgütünün lideri şirketlerin sahibi Orhan Karaderili olarak belirlenirken, 37 sanık ise şemada üye olarak yer aldı. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların 156 müşteki için ayrı ayrı 11'er ile 30'ar yıl arasında hapsi istendi. DHA