36 gün sonra ilk kez bebeğinin kokusunu içine çekti
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Hatice Kara, 34 haftalık hamileyken Kovid’e yakalandı. Sezaryen doğumla bebek alındı. İki kez kalbi duran, akciğerine pıhtı atan genç anne 36 günlük tedavisi sonrası ilk kez bebeğini kucağına aldı
HATİCEKara ilk bebeğine 34 haftalık hamileydi, doğum için hastaneye gitme planları yaparken Kovid'e yakalandı ve acilen sezaryene alındı. Sancaktepeİlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, birkaç gün içinde ağırlaşınca, yapay kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı. İki kez kalbi durdu, geçici kalp pili takıldı, büyük bir kanama geçirdi, bu da yetmedi akciğerine pıhtı attı. Doktorları Doç. Dr. Murat Uğur ve Dr. Esra Adıyeke ile tüm yoğun bakım ekibinin müthiş çabalarıyla her seferinde yeniden hayata döndürülen genç annenin tam 36 gün sonra ilk kez bebeğinin kokusunu içine çektiği sahneler ise herkesi duygulandırdı. Kara, yoğun bakımda yatarken ailesinden oğlunun çoraplarını istediğini söyleyerek "Zar zor nefes alıyordum ama onun kokusu beni hayata bağladı" dedi. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Murat Uğur da "Gerçekten çok büyük bir savaş verdik ve hep birlikte kazandık savaşı" diye konuştu.