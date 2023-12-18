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Giriş Tarihi: 19.12.2023

36 ilde ‘Sibergöz’ baskını: 144 gözaltı

İstanbul merkezli 36 ilde kripto dolandırıcılığı, yasadışı bahis, çocuk müstehcenliği ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. 144 şüpheli gözaltına alındı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
36 ilde ‘Sibergöz’ baskını: 144 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Eskişehir ve İstanbul olmak üzere 36 ilde eşzamanlı olarak "Siber-10" operasyonu gerçekleştirildi. "Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele" kapsamında 20 ilde 54 şüpheli, "Yasadışı Bahisle Mücadele" suçundan 8 ilde 48 şüpheli, "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele" kapsamında 33 şüpheli ile "Suç Gelirleriyle Mücadele" suçundan ise 3 ilde 9 şüpheli olmak üzere toplamda 144 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlar kapsamında 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete el konuldu. Ayrıca 850 bin dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4 milyon 210 bin Türk Lirası, 101 bin 634 dolar ve 101 bin 90 euro'ya el konuldu. Tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

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36 ilde ‘Sibergöz’ baskını: 144 gözaltı
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